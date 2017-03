Logitech sahnt zahlreiche Design Awards ab

Logitech hat heute den Erhalt von neun iF Design Awards für das Jahr 2017 bekannt gegeben. Damit wurde das Unternehmen bereits zum siebten Mal in Folge von der deutschen iF International Forum Design für seine besonderen Leistungen gewürdigt. Mit dem diesjährigen Ergebnis Logitech die eigenen Rekorde: Das Unternehmen wurde für sein Produktdesign in zahlreichen Kategorien sowie für seinen Markenauftritt und seine Produktverpackung ausgezeichnet.

Zu den Siegerprodukten und -Initiativen des Jahres 2017 zählen u.a.:

Logitech K780 Multi-Device Wireless Keyboard

Logitech BRIO 4K Pro Webcam

Logitech G Pro Gaming-Maus

Logitech G900 Chaos Spectrum Gaming-Maus

Logitech G Prodigy Produktlinie

Logitech POP Home Switch

Logitech BASE

Logitech Markenauftritt

Logitech G Produktverpackung

Die mit den iF Design Awards ausgezeichneten Produkte werden nach Kriterien wie Innovation und Ausgestaltung, Funktionalität, Ästhetik, Nachhaltigkeit und Positionierung bewertet. Als weltweit anerkanntes Symbol für herausragendes Design werden die iF Design Awards von einer 60-köpfigen Expertenjury aus mehr als 20 Ländern vergeben.