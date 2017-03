Ryan Reynolds veröffentlicht Deadpool 2 Teaser Trailer!

Mit dem Filmstart von Logan hat sich schnell das Gerücht verbreitet, das vor dem Film ein Teaser zu Deadpool 2 läuft. Endlich! Und dieser Clip ist jetzt verfügbar, nachdem Schauspieler Ryan Reynolds, alias Wade Wilson, den Trailer bei YouTube hochgeladen hat.

Deadpool wird in dem gut dreiminütigen Video Zeuge eines Verbrechens und will helfen, schafft es aber aufgrund einiger Schwierigkeiten in einer Telefonzelle sich nicht schnell genug umzuziehen. Deadpool kommt also zu spät, aber er und das Opfer haben zumindest einen gemeinsamen Moment und der Anzug ist fantastisch (Stan Lee Cameo)!

Einige Leute berichten, dass dies nicht die Version sei, die sie im Kino gesehen hätten. Die Stan Lee Szene soll genau wie ein Telefonwitz nicht zu sehen gewesen sein. Dies könnte bedeuten, dass FOX den Trailer geändert hat oder es für die Online-Nutzung eine etwas andere Fassung gibt. Erste via Smartphone mitgefilmte Versionen des Trailers hat FOX auch schnell löschen lassen.