Eine Erschütterung der Macht: Neuer Trailer zu Rogue One: A Star Wars Story

Die Rebellion wirft ihren Schatten voraus! Heute wurde ein neuer offizieller Trailer zu Rogue One: A Star Wars Story veröffentlicht, der erneut atemberaubende Einblicke in das neue Science-Fiction-Spektakel von Regisseur Gareth Edwards (Godzilla) liefert.

Erzählt wird die Geschichte einer Gruppe ungleicher Rebellen rund um die junge Rebellin Jyn Erso (Felicity Jones), die sich zusammenschließen, um die geheimen Pläne des gefürchteten Todessterns zu stehlen, der gefährlichsten Waffe des Imperiums.

Rogue One: A Star Wars Story startet am 15. Dezember 2016 in den deutschen Kinos.