Das sind die ersten offiziellen Bilder der neuen Lara Croft im Tomb Raider Film-Reboot

Warner Bros. und Director Roar Uthaug haben die ersten offiziellen Bilder von Alicia Vikander als Lara Croft im neuen Live-Action-Film Tomb Raider veröffentlicht.

© Graham Bartholomew

© Graham Bartholomew

Der Film wird aktuell in Süd-Afrika gedreht und basiert auf dem Videospiel-Reboot von Tomb Raider aus dem Jahr 2013, in dem eine jüngere Lara Croft zu sehen war. Ende 2015 folgte dann das Sequel Rise of the Tomb Raider. Director Roar Uthaug erzählte den Kollegen von GQ in einem Interview, dass er die Story dieser Spiele erkunden wolle, ebenso die menschliche Seite des Croft-Charackers. Uthaug will die junge Croft nicht als Superheld darstellen, sondern als Mensch mit besonderen physischen Stärken.

Tomb Raider soll 2018 in den Kinos anlaufen.