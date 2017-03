World of Tanks Grand Finals finden 2017 erstmals in Moskau statt

Die Spannung unter den World of Tanks eSportlern steigt, denn mit großen Schritten geht es auf das wichtigste Event des Jahres zu: Die Grand Finals 2017. Der World of Tanks Weltmeistertitel ist nun zum Greifen nah und heute teilt Wargaming die ersten Details zu den Grand Finals 2017.

In den Grand Finals 2017 werden zwölf Top-Teams aus der ganzen Welt für Ruhm, Ehre und natürlich einen Teil des $US 300.000 umfassenden Preis-Pools gegeneinander konkurrieren. Um dem packenden Aufeinandertreffen der besten World of Tanks Teams auch den passenden Schauplatz zu bieten, findet das eSport-Event dieses Jahr im VTB Eispalast in Moskau, Russland statt.

Die Grand Finals werden dieses Jahr zum ersten Mal in Russland stattfinden und bringen noch eine weitere Änderung mit sich: 2017 wird das Turnier in eine Gruppen- und die Final-Runde aufgeteilt. Die Gruppenphase wird vom 23. bis 24. Mai in einem Studio stattfinden. Nachdem die Teams ihren Weg durch die Gruppenphase gefunden haben, bleiben den verbliebenen acht Teams zwei Tage Zeit, um sich auf die Final-Runde vorzubereiten, die dann vom 27. bis 28. Mai im VTB Eispalast ausgetragen wird.

Um die Grand Finals 2017 zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Fans zu machen, wird es eine Vielzahl von unterschiedlichen Aktivitäten vor Ort geben. So lassen sich nicht nur die Matches verfolgen, man kann auf Tuchfühlung mit seinem persönlichen Lieblingsteam gehen, Tipps und Tricks von den Profis abholen und so die eigene World of Tanks Erfahrung noch deutlich verbessern.

Wie in jedem Jahr werden die Grand Finals auch dieses Mal wieder kostenlos ihre Pforten für das Publikum öffnen. Zusätzlich haben die Fans die Möglichkeit, das Grand Pack Bundle zu erwerben, zu dem es in Kürze mehr Details geben soll.

Wer nicht in Russland dabei sein kann, kann das Spektakel im Livestream verfolgen.