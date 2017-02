Counter-Strike Profi verspricht seinen Gegner zu „zerstören“, liefert auf dominierende Art und Weise ab

Als Astralis im Januar Virtus.pro im Finale der ELEAGUE Major besiegte, tweetete Markus „Kjaerbye“ Kjærbye, dass sein Team habe beim 2-1 Sieg „unterdurchschnittlich“ gespielt. Ein Spieler von Virtus.Pro, Wiktor „TaZ“ Wojtas, ging in die Offensive und versprach, Astralis beim nächsten Aufeinandertreffen der beiden zu „zerstören“.

Hard lose. @KjaerbyeCS wrote that Astralis underperformed. I promise u here – we will crush u next event, please perform then. GG today

