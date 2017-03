Sicherheitsexperten warnen vor angeblichen Nintendo Switch Emulatoren

Nach nicht mal einem Monat, in dem Nintendos neue Konsole Switch nun auf dem Markt ist, haben Sicherheitsexperten von Norton by Symantec bei YouTube Videos zu gefälschten, vermeintlichen Nintendo Switch Emulatoren entdeckt. Für diejenigen, die darauf reinfallen, sind damit große Sicherheitsrisiken bis hin zum Identitätsdiebstahl verbunden.

Die meisten Videos lenken die User auf externe Websites, die mit Nintendo Branding und Screenshots von Legend of Zelda: Breath of the Wild getarnt sind und dadurch nicht sofort als Fake erscheinen. Breath of the Wild ist mit Abstand der zugkräftigste Launch-Titel auf der neuen Konsole. Versuchen User dann den vermeintlichen Emulator herunterzuladen, werden sie entweder auf eine Website geleitet, auf der sie persönliche Daten angeben müssen, um den vermeintlichen Code für den Download zu erhalten. Oder nach einem direkten Download laden sich ungewollte Applikationen auf den PC, darunter unter Umständen schädliche Malware.

Tipps, um sich vor Betrug zu schützen, gibt es auf der Symantec-Seite.