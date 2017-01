Acer präsentiert ersten 21:9-Curved-Monitor mit Eye Tracking sowie neue Predator Gaming Monitore

Acer hat auf der CES mit dem Predator Z301CT den weltweit ersten 21:9-Curved-Monitor mit Eye-Tracking-Technologie vorgestellt. Zudem erweitert der Hersteller mit den neuen 62cm (24,5 Zoll) und 68,6cm (27 Zoll) großen Predator XB2-Modellen sein Gaming Monitor Portfolio mit neuem, aggressiv auffälligen Design, welches sich durch einen extrem schmalen Rahmen auszeichnet. Alle drei neuen Predator-Monitore verfügen über NVIDIA G-Sync.

Acer Predator Z301CT:

Die im Monitor verbaute Tobii Eye-Tracking-Technologie bietet dem Spieler weitere Steuerungsmöglichkeiten und ermöglicht ein noch tieferes Eintauchen in das Spielerlebnis. Die Software mit Infrarotsensoren erfasst Augenbewegungen des Spielers und ermöglicht damit neue Interaktionen wie das Anvisieren oder Identifizieren von Gegnern durch gezielte Blicke auf Objekte. Auch Charaktere und Spielumgebungen sowie Sound und Grafik passen sich dynamisch an, wenn der Spieler sich umschaut. Über 45 aktuellen Titeln wie Deus Ex: Mankind Divided oder Watch_Dogs 2 werden unterstützt. Der Monitor weist einen 76,2cm (30 Zoll) große ultrawide Full HD-Bildschirm (2560 X 1080) und der Krümmungsradius von 1800R auf und verfügt über eine besonders schnelle Bildwiederholfrequenz von 200 Hz und eine Reaktionszeit von 4ms. Das IPS-Panel mit 178-Grad-Betrachtungswinkel sowie der extrem schmale Rahmen bieten euch eine maximale Sichtfläche. Das Display um -5 Grad bis 35 Grad gekippt und bis zu 120mm in der Höhe verstellt werden, um eine möglichst angenehme Positionierung zu gewährleisten. Für eine hochwertige Audioausgabe sorgen zudem zwei 3-W-Lautsprecher mit DTS-Sound.

Acer Predator XB2-Serie:

Mit der NVIDIA G-Sync-Technologie, einer Reaktionszeit von 1ms und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz liefern der 62cm (24,5 Zoll) große Predator XB252Q und der 68,6cm (27 Zoll) große Predator XB272 blitzschnelle Bewegungen, gestochen scharfen Details und eindrucksvolle Übergänge ohne Ruckelei oder Ghosting. Full HD-Auflösung und ein Kontrastverhältnis von 1.000:1 sorgen für eine hervorragende Bildqualität und das ZeroFrame-Design eignet sich ideal für Multi-Monitor-Setups. Auch diese die Monitore lassen sich um -5 bis 20 Grad neigen, von +45 bis -45 Grad nach rechts oder links geschwenken und um bis zu 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Zusätzlich lassen sich die Monitore um bis zu 115mm in der Höhe verstellen oder platzsparend an der Wand montieren. Zudem sind zwei 2W-Lautsprecher in den Monitoren integriert.

Integrierte Features der drei neuen Predator-Modelle

Dank GameView-Technologie könnt ihr schnell zwischen drei anpassbaren Display-Profilen wechseln, um während des Spiels Einstellungen zu optimieren, ohne das OSD-Menü aufrufen zu müssen. Spezielle Einstellungen ermöglichen die Anpassung der Dunkelverstärkung (schwarze Pegelanpassung), um Bedrohungen im Dunkeln besser zu sehen, die Zielpunktunterstützung, die für eine höhere Genauigkeit beim Zielen sorgt sowie die Möglichkeit, die Bildwiederholfrequenz zu wählen.

Mit der in den neuen Monitoren integrierten Acer EyeProtect Technologie werden die Augen vor Display-Flackern, störenden Reflexionen, Blaulicht-Emissionen und zu hellem Licht geschützt, wodurch eine übermäßige Belastung bei längerem Spielen vermieden wird. Eine leistungsstarke Konnektivität ist durch HDMI, DisplayPort v1.2 und einen USB 3.0 Hub (1 up/4 down) gewährleistet.

Preise & Verfügbarkeit:

Der Acer Predator Z301CT ist ab März zu einem unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis von 899 Euro im Handel erhältlich.

Der Acer Predator XB252Q ist ab März zu einem unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis von 599 Euro im Handel erhältlich.

Der Acer Predator XB272 ist ab April zu einem unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis von 699 Euro im Handel erhältlich.