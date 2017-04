Zum Start von Schreck-Attack mit Disney Channel und GamePire 1x Samsung Tablet und Kopfhörer gewinnen!

Passend zum 1. April startete im Disney Channel gestern die neue Live-Action-Serie, die echte Streiche mit Scripted Comedy verbindet. Mit versteckter Kamera werden in Schreck-Attack ab morgen immer montags bis freitags um 13.15 Uhr ahnungslose Fremde hereingelegt. Das Besondere: Die vier Hauptfiguren sind Kinder, die den Erwachsenen Streiche spielen. So bricht zum Beispiel ein Riesenhund aus dem Garten aus und lässt nichtsahnende Spaziergänger die Flucht antreten. Oder eine Schaufensterpuppe erwacht plötzlich zum Leben und beginnt zu sprechen. Wie die Leute wohl darauf reagieren? Die vier Störenfriede überraschen mit kreativen Einfällen und lassen die Erwachsenen so richtig alt aussehen.

Zum Start von Schreck-Attack verlosen wir zusammen mit dem Disney Channel 1x Samsung Tablet zusammen mit Disney Channel Kopfhörer.

Der Gewinn: 1x Samsung Tab E (T560N)* + Schreck-Attack Kopfhörer

Wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt, erfahrt ihr auf unserer Verlosungsseite. Vielleicht bist du schon unser Gewinner!? GamePire wünscht viel Spaß und viel Glück!

*ähnlich der Abbildung