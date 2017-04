Yo-Kai Watch 2 ab heute für Nintendo 2DS und 3DS erhältlich

Ab heute sind Yo-Kai Watch 2: Knochige Gespenster und Yo-Kai Watch 2: Kräftige Seelen für die mobilen Konsolen der Nintendo 2DS und 3DS-Familie europaweit im Handel. Die neuen Rollenspiel-Abenteuer bauen auf dem beliebten Vorgänger Yo-Kai Watch auf, der sich in Europa sogar schneller verkauft hat als in seinem Ursprungsland Japan.

Die mit Spannung erwarteten Nachfolger bieten neue Elemente und verbesserte Funktionen, an denen Kenner der Serie ebenso wie Neueinsteiger ihre Freude haben werden. Eine Übersicht der wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen findet sich unter diesem Link.

In Yo-Kai Watch 2 dreht sich alles um das große Geheimnis hinter den kleinen Alltagsproblemen der Einwohner von Lenzhausen. Der eine ist ständig hungrig, ein anderer gibt immer zu viel Geld aus, ein dritter hat mitten im Unterricht einen Aussetzer – aber all diese Missgeschicke haben eine gemeinsame Ursache: die schelmischen Yo-Kai. Diese charmanten Wesen existieren überall. Unsichtbar leben sie mitten unter uns und haben einen Heidenspaß daran, ihre Streiche zu spielen. Mit der magischen Yo-Kai Watch können die Fantasiegestalten aufgespürt und bekämpft werden. Und mit ein wenig Verständnis und dem richtigen Futter können alte wie neue Yo-Kai schließlich zu Freunden gemacht werden.

Die beiden neuen epischen Abenteuer bauen auf dem Gameplay auf, das schon Fans des Originaltitels begeistert hat. Ihr schlüpft in die Rolle von Nathan oder Katie, erkundet Lenzhausen und Umgebung und versucht, Licht in eine Serie merkwürdiger Ereignisse zu bringen. Ein paar finstere Yo-Kai sind entschlossen, die Yo-Kai Watch zu stehlen und das Städtchen samt seinen Bewohnern in Aufruhr und Chaos zu versetzen. Ihr reist 60 Jahre in der Zeit zurück, erkundet das damalige Lenzhausen und entdeckt die Ursprünge der sagenumwobenen, allerersten Yo-Kai Watch.

Die Welt der geheimnisvollen Wesen ist diesmal gespalten – in Yo-Kai Watch 2: Knochige Gespenster und Yo-Kai Watch 2: Kräftige Seelen. Je nach Variante kämpft ihr entweder in den Reihen der Knochis oder der Kraftis. Beide rivalisierenden Gruppen setzen sich aus Spielern aus aller Welt zusammen und alle können ihrer Seite zum Sieg verhelfen, indem sie Online-Wettkämpfe gewinnen und Punkte sammeln. Jede der beiden Spielversionen enthält zudem einzigartige, exklusive Yo-Kai, die man aber sowohl über die lokale als auch über die Online-Verbindung der Nintendo 2DS und 3DS-Konsolen miteinander tauschen kann, um sein Yo-Kai Medallium zu vervollständigen. Alle Spiele der limitierten Erstauflage – erkennbar am Medaillensymbol auf dem Cover – enthalten eine Medaille, die dem niedlichen Yo-Kai Jibanyan je nach Version eine unterschiedliche zusätzliche Spezialattacke ermöglicht.

Wer die Welt der Yo-Kai noch nicht kennt, kann jetzt kostenlos im Nintendo eShop eine Demo-Version von Yo-Kai Watch 2 herunterladen.