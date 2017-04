Xbox Game Pass: Microsofts „Netflix für Games“ steht kurz vor dem Start

Ende Februar hatte Microsoft seinen Abo-Service, genannt Xbox Game Pass, vorgestellt. Bei diesem „Netflix für Games“-Service erhaltet ihr für 10 Euro im Monat unbegrenzt Zugriff auf 100 Spiele, allerdings ist dieses Angebot momentan nur für Mitglieder des Xbox Insider Programms verfügbar, die das Ganze bis zum 28. April testen können.

Microsoft hat nun bestätigt, dass der Xbox Game Pass für das Xbox Insider Programm am 28. April enden wird und dass der Service kurz vor dem Start steht. Geplant ist weiterhin „Frühjahr“, lange kann es also nicht mehr dauern.

Thank you for participating in the Xbox Game Pass Alpha Preview. Your feedback has been invaluable and will make the service better for all gamers. We’re getting close to launch and Xbox Game Pass will be available for all gamers later this Spring.