WRC 6: Vorbesteller erhalten exklusives Bonus-Fahrzeug

Als exklusiven Bonus erhalten Vorbesteller von WRC 6, die sich den Racing-Titel bei teilnehmenden Händlern vorzeitig für PlayStation 4, Xbox One und PC sichern, den YARIS WRC-Testwagen (Toyota Gazoo Racing), wenn dann am 7. Oktober der Startschuss fällt.

Toyota nahm erfolgreich von 1973 bis 1999 an der World Rally Championship teil und baute sich mit drei Hersteller-Weltmeistertiteln und vier Fahrer-Weltmeistertiteln ein überragendes Renomée auf. Nach über 5.000 Testkilometern mit dem brandneuen YARIS-Testwagen in 2016 ist Toyota nun bereit für die lang erwartete Rückkehr in 2017.

Hier gibt es das Video des YARIS-Testwagens zu sehen:

Der YARIS-Testwagen wird in sämtlichen Spielmodi, auch im Online-Spiel, verfügbar sein.

WRC 6 erscheint am 7. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC.