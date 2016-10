Wenn GTA V und Trevor echt wären…

Videospiele nähern sich immer weiter dem Fotorealismus an und oft fragt man sich „Wie sähe der Charakter wohl aus, wenn er echt wäre?“. Nun, manche Charaktere sind echten Personen nachempfunden und man soll es nicht meinen, auch den durchgeknallten Trevor aus GTA V gibt es tatsächlich!

In diesem Comedy-Kurzfilm von Corridor Digital seht ihr einen ganz speziellen Gaststar: Steven Ogg. Steven ist genau der Typ, der Trevor in Grand Theft Auto V seine Stimme leiht und genau diesen Charakter in dem Film spielt. Irgendwie lassen sich auch optische Ähnlichkeiten nicht von der Hand weisen.