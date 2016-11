Watch_Dogs 2: Ubisoft plant Vagina von Charakter mit Patch aus dem Spiel zu entfernen

Wie Ubisoft mitteilt, plant der Publisher einen Patch für das Open-World-Game Watch_Dogs 2, der die „besonders explizite“ Nacktheit aus dem Spiel enternt. Gemeint ist die Vagina eines Charakters, die einem Spieler aufgefallen war und der dann zeitweise vom PlayStation Network ausgeschlossen wurde, weil er über die Share-Funktion einen Screenshot davon geteilt hatte.

Ubisoft will die betreffende Textur in der südlichen Region des Charakters in Watch Dogs 2 mit einem Patch entfernen, der in Kürze veröffentlicht werden soll und arbeitet außerdem mit Sony und Microsoft zusammen, damit die Spieler Inhalte von Watch_Dogs 2 teilen können, ohne einen Bann zu befürchten.

„Uns ist bewusst, dass eines der NPC-Modelle in Watch_Dogs 2 besonders explizit gerendert wird“, so Ubisoft in einem Statement. „Watch_Dogs 2 ist ein Spiel mit M-Einstufung [für Erwachsene in den USA], wir entschuldigen uns trotzdem und werden das betroffene NPC-Model updaten und den anderen Modellen im Spiel anpassen. Wir arbeiten außerdem mit unseren First-Party-Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass die Spieler weiterhin alle Inhalte innerhalb der Nutzungsbedingungen unserer Partner spielen und teilen können.“

Den Screenshot der Vagina könnt ihr auf Twitter sehen.

Nacktheit ist in Watch_Dogs 2 kein Fehler oder Versehen. In diesem Video seht ihr Hula-Hoop-Nudisten:

Watch_Dogs 2 ist seit heute offiziell für PS4, Xbox One und PC erhältlich.