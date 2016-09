Warhammer 40K: Dawn of War III – Das ist der Elite-Held Jonah Orion

Der Release von Warhammer 40K: Dawn of War III rückt langsam näher, daher geben SEGA und Relic Entertainment auch mehr und mehr Details zu neuen und auch bekannten Einheiten preis. Heute gibt es Infos zu Jonah Orion.

Jonah Orion, Chef-Scriptor der Blood Raven, ist ein Psioniker und trat erstmals in Warhammer 40,000: Dawn of War II – Chaos Rising in Erscheinung und kehrt in Dawn of War III als eine der mächtigsten Elite-Einheiten auf das Schlachtfeld zurück. Orion wird übrigens von einem dämonischen Cherubim begleitet, mit dessen Hilfe er seine mentalen Kräfte lenken kann.

In der Dunkelsten Stunde der Blood Raven stand Jonah Orion die Prädation des Schwarmtyrannten-Geistes durch, der seine verbündeten Scriptoren auslöschte. Er warf sich in Schlacht über Schlacht und überlebte dabei selbst todbringende Verwundungen. Seine großen Opfer weckten die Aufmerksamkeit des Ordensmeisters Gabriel Angelos, der Orion zum Chef-Scriptor der Blood Raven erhob.

Orions Unterstützung und seine mächtige Fähigkeiten der geistigen Kontrolle machen ihn zu einer sehr gefährlichen Einheit auf dem Schlachtfeld. Seine Fähigkeiten geschickt und kreativ zu kombinieren, ist der Schlüssel zum Erfolg. Seine Fähigkeiten wirken sich während des brutalen Kampfs auch als Buffs auf Allierte aus und können so mächtige Kombinationen bewirken, die den Ausgang einer Schlacht beeinflussen und den Sieg herbeiführen können.

Dawn of War III soll im Frühjahr 2017 für PC erscheinen.