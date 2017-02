Wargaming lässt es beim Super Bowl krachen

Zum ersten Mal in der Geschichte von Wargaming liefen zwei Werbespots für das Panzer-Free-to-play-Spiel World of Tanks während des Super Bowls in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Einschaltquoten des größten amerikanischen Sportereignisses waren immens und erreichten alleine in den USA mehr als 113 Millionen Zuschauer. Damit war der 51. Super Bowl das TV Programm mit der vierthöchsten Einschaltquote aller Zeiten und landete mit der Zuschaueranzahl auf Platz 3 aller bisherigen Super Bowls.

Bei derlei potenzieller Reichweite überschlagen sich weltweit Unternehmen, um Teil der vielen Werbeunterbrechungen beim Sportereignis. Die Schaltung eines 30 sekündigen Werbespots kostete in diesem Jahr $US 5 Millionen.

Die Werbe-Clips wurden von Wargamings Büro in San Francisco produziert. Zur Seite stand die mit etlichen Auszeichnungen versehene Werbeagentur Mekanism, die bereits bei anderen Blockbuster-Werbungen ihre Finger im Spiel hatten.

Das sind die Spots vom Super Bowl LI: