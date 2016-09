Ubisoft: Wahrscheinlich in 2017 ohne Assassin’s Creed und Far Cry

Ubisoft arbeitet an einem neuen Far Cry, welches aber wohl wie Assassin’s Creed nicht 2017 auf den Markt kommen wird. Das sagte Ubisofts Editorial Vice President Tommy Francois.

Damit wird es 2017 wahrscheinlich weder ein neues Assassin’s Creed noch ein neues Far Cry geben. Zwei von Ubisofts größten Marken fehlen dann. Erst vor einigen Tagen sagte Ubisoft CEO Yves Guillemot, das neue Assassin’s Creed werde wahrscheinlich nicht 2017 veröffentlicht. Der neue Teil der Reihe revolutionär werden und die Entwickler bekommen dafür so viel Zeit wie sie benötigen.

Ähnliches gilt demnach auch für Far Cry: Wenn man den 2017-Termin nicht halten könne, dann wäre das laut Francois eben so. Ob Ubisoft die Lücke in seinem Lineup im kommenden Jahr mit neuen Marken oder sogar mutigen Indie-Spielen schließen wird, bleibt abzuwarten.