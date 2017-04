Ubisoft eröffnet neues Studio in Berlin

Ubisoft kündigte heute die Eröffnung zweier neuer Produktionsstudios in Berlin und in Bordeaux an. Das Berliner Studio wird zu Ubisoft Blue Byte gehören und ist der dritte Standort des traditionsreichen Entwicklers in Deutschland nach Düsseldorf und Mainz. Die Eröffnung ist noch für 2017 geplant. Im ersten Jahr sollten bis zu 50 Mitarbeiter eingestellt werden. Der Fokus des Berliner Studios wird auf der plattformübergreifenden Co-Produktion von bekannten Ubisoft-Marken liegen. Als Teil des globalen Ubisoft-Studionetzwerks von mehr als 12.000 Mitarbeitern werden in Berlin künftig weltweit erfolgreiche AAA-Spiele entstehen.

„Ich freue mich sehr, dass wir ein neues Studio in Berlin eröffnen“, sagt Benedikt Grindel, Studio Manager von Ubisoft Blue Byte. „Es wird Zeit, dass in Deutschland mehr Großproduktionen entstehen, die international erfolgreich sind und Millionen von Spielern faszinieren. Mit der Expansion nach Berlin können wir Ubisoft Blue Byte weiter ausbauen, um Spiele ’Made in Germany’ nach vorne zu bringen. In Zukunft werden wir an drei der wichtigsten Games-Standorte in Deutschland vertreten sein.“

Das neue Studio in Berlin wird eng mit den Ubisoft Blue Byte-Studios in Düsseldorf und Mainz vernetzt sein, in denen nicht nur die eigenen Kernmarken Die Siedler und Anno entwickelt werden, sondern auch Inhalte für Großproduktionen wie For Honor und Tom Clancy’s Rainbow Six Siege entstehen.

Interessierte Bewerber können sich unter www.bluebyte.com/berlin informieren.

Auch in den Ubisoft Blue Byte-Studios in Düsseldorf und Mainz gibt es offene Stellenausschreibungen unter www.bluebyte.com/de/karriere/stellenangebote.

Die Eröffnung des Ubisoft Studios in Berlin ist Ergebnis der weltweiten Expansions-Strategie von Ubisoft. Kooperationen des Unternehmens zwischen seinen Entwicklungsstudios ermöglichen, dass global Studios zusammenarbeiten können, wobei jedes Team einen bestimmten Beitrag basierend auf den jeweiligen Expertisen leistet. Auch in Frankreich wird Ubisoft in der Stadt Bordeaux ein neues Studio eröffnen.