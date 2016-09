The Surge: Neue Screenshots zeigen die unterschiedlichen Rüstungssets des Action-Titels

Entwickler Deck13 und Focus Home Interactive hat neue Screenshots veröffentlicht, die verschiedene Rüstungsset der CREO-Organisation aus The Surge zeigen. The Surge handelt auf dem sterbenden Planeten Erde, den CREO retten möchte. Dabei geht allerdings etwas schief und Drohnen, Roboter und Sicherheitspersonal gehen auf den neuen Mitarbeiter los, in dessen Fußstapfen ihr tretet.

Der erste Screenshot zeigt das Liquidator-Set, welches mit industriellen Teilen für den Einsatz im Bereich Gefahrgut ausgestattet ist. Das Liquidator-Set bietet übermenschliche Resistenz gegen Strahlung, Feuer und toxische Gefahren, behält aber dennoch die Mobilität des Exo-Skeletts bei.

Auf dem zweiten Screenshot seht ihr das Proteus-Set, welches mittleren physischen Rüstungsschutz bietet. Proteus ist eine fortschrittliche und leichte Rüstung, die einen kleinen Gesundheitsregenerationseffekt gewährt. Die Energiekosten bewegen sich auf mittlerem Niveau, es bleibt also noch etwas mehr Saft für Implantate übrig.

Der dritte Screenshot zeigt verschiedene Rüstungssets. Lynx wurde für Geschwindigkeit, Flexibilität und Präzision. Es zeichnet sich durch niedrige Energiekosten aus, allerdings geht dieser Umstand auf Kosten des Strahlenschutz und des Schutzes anderer Umgebungsgefahren. Man sieht außerdem Elemente der MG Gorgon- und Black Cerberus-Sets, designt für hohen Schutz und den Einsatz gegen Aufstände.

Im Kampf könnt ihr in The Surge unzählige Elemente der Gegner abschneiden und an eurem Exo-Skelett neue Teile anbringen.

The Surge erscheint 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC.