The Legend of Zelda Spieler teilen ihre besten Tode im Internet

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist kein Spaziergang und die Tode von Link gehören mittlerweile zu den am meisten geteilten Inhalten, wenn Spieler auf Social-Media-Channels über das Spiel sprechen. Link ist bereits wenige Tage nach Verkaufsstart auf alle möglichen und absurden Arten gestorben und es ist witzig, dem zuzuschauen.

Diese Tode kommen zustande, weil Breath of the Wild einfach grandios designt ist. Die Mechaniken des Spiels sind unheimlich komplex und kommen euch in Momenten in die Quere, die ihr einfach nicht voraussehen könnt. Zum Glück sorgt die tolle Auto-Save-Funktion dafür, dass ihr schnell wieder weitermachen könnt und kein Frust aufkommt.

Sterben wirkt dadurch wenig bedrohlich, man probiert als Spieler unglaubliche viele Dinge aus, auch wenn man dabei scheitern sollte. Die Strafe ist niemals zu hoch und das macht einfach Spaß!

Hier sind einige der besten Zelda-Tode, die Spieler über Social-Media geteilt haben:

I present to you: Perhaps the most embarrassing death in this game. pic.twitter.com/hfFqjrWOt2 — Chris Franklin (@Campster) 4. März 2017

#Zelda clip from my 24 hour stream (no spoilers)… pic.twitter.com/2jb8Xj3fMB — Hillary Nicole (@Pokket) 5. März 2017

I let @wergle028 play Zelda AND HE BODIED HIMSELF BY TRYING TO OPEN A DOOR LOL pic.twitter.com/diCYxg6b9N — Lythero (@Lythero) 4. März 2017

Phew! Tough climb. Just gonna take a second and catch my br pic.twitter.com/APhINraKln — Kirk Hamilton (@kirkhamilton) 4. März 2017



The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist ab sofort für Nintendo Switch und Wii U erhältlich.