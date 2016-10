The Best – Die 5 besten Games für PlayStation VR

Es ist da: Das Virtual Reality-Headset für eure PS4. Die PlayStation VR überzeugte in unserem Test trotz einiger Schwächen mit seiner einfachen und bequemen Handhabung und bietet einen guten Einstieg für VR-Games. VR ist nicht unbedingt günstig und das Spieleangebot noch ziemlich dünn, daher solltet ihr euer hart verdientes Geld mit Bedacht ausgeben.

GamePire zeigt euch eine Auswahl von Virtual Reality-Games, die sich zum Start von PlayStation VR wirklich lohnen:

5: Here They Lie

Wenn ihr euer PlayStation VR-Headset mit einem verstörenden, psychologischen Horror-Erlebnis in VR einweihen wollt, ist Here They Lie genau das Richtige für euch. Ihr taucht ab in eine surreale Welt, in der hinter jeder Ecke abartige Kreaturen auf euch warten. Sich bewegende Schatten, gruselige Geräusche und in der Ferne auftauchende und dann wieder verschwindende Kreaturen bauen einen enormen Spannungsbogen auf und die Atmosphäre in der dunklen Welt, die sich teilweise sogar verschiebt, ist extrem furchteinflößend.

Die Steuerung wurde besonders gut gelöst, denn man kann nur geradeaus laufen und muss in die Richtung schauen, in die man sich bwegen will. Die Steuerung passt sich dann langsam wieder an und richtet sich passend aus. Euer einziges Hilfmittel ist die Taschenlampe, mit der sich die Kreaturen blenden lassen. Virtual Reality-Headsets öffnen die Tür für eine völlig neue Dimension von Horror-Games und Here They Lie ist ein kurzes, aber absolut unheimliches Erlebnis. Ein Traum für Horror-Fans!

Titel: Here They Lie

Entwickler: Tangentlemen

Preis: 20 Euro

4: Bound

Der Titel Bound verfolgt eine mysteriöse Story, in der die Scheidung in einer Familie im Mittelpunkt steht. Ihr steuert eine Ballerina durch insgesamt sieben Level bestehend aus fantastischen Traumlandschaften und tanzt mit ihr in graziler Art und Weise über Wege und Hindernisse hinweg. Dabei bieten die Level etwa 120 unterschiedliche Variationen, die in dem knapp vier Stunden langen Spiel möglich sind. Als Inspirationen für Bound dienten den Entwicklern von Plastic moderne Künstler des 20. Jahrhunderts und um dem mysteriösen Thema treu zu bleiben, wird auf textliche Erklärungen fast komplett verzichtet.

Wer Bound mit der PlayStation VR spielt, der kann der Ballerina mittels fixierter Kameraeinstellungen folgen. Objekte, die den Blick versperren würden, werden einfach ausgeblendet. Bound eröffnet keine revolutionären VR-Mechanismen, ist aber ein sehr künstlerisches und kreatives Game, das sich auch in VR spielen lässt. Eine kurze, aber lohnenswerte Erfahrung – auch in der virtuellen Realität.

Titel: Bound

Entwickler: Plastic

Preis: 20 Euro

3: Batman: Arkham VR

Natürlich Batman: Arkham VR! Diese Auswahl ergibt sich quasi von alleine, denn wer hat noch nicht davon geträumt, einmal in den Anzug des Dunklen Ritters zu schlüpfen und Gotham City aufzumischen? Mega geil! Auch Batman ist mit rund 2 Stunden Spielzeit sehr kurz geraten, die fantastische Kulisse über den Dächern von Gotham und der Besuch in der Bat-Höhle sowie in Arkham Asylum entschädigen dafür jedoch.

Diese Erfahrung solltet ihr in der virtuellen Realität gemacht haben, denn hier werden Kindheitsträume wahr! Mit Hilfe des Batarang, einer Seilpistole und einem Scanner ist es eure Aufgabe, einen Kriminalfall zu lösen, leider sind die Rätsel aber etwas zu anspruchslos. Im Gegenzug könnt ihr euch aber umso mehr auf die geniale Kulisse konzentrieren…

Titel: Batman Arkham VR

Entwickler: rocksteady studios

Preis: 20 Euro

2: Driveclub VR

Am besten eignen sich für Virtual Reality die Spiele, in denen der Spieler sitzend agiert. Kein Wunder also, dass das Rennspiel Driveclub VR ganz weit vorne auf unserer Liste steht. Driveclub VR ist die VR-Version der gleichnamigen PS4-Version aus dem Jahr 2014. Man kann zwar auch aus der 3rd-Person-Perspektive spielen, so richtig in die Virtuelle Realität werdet ihr aber natürlich in der Cockpit-Perspektive gezogen. Dann trifft es einen wie ein Blitz und man weiß schlagartig, was VR so genial macht! Den Umfang hat Sony deutlich heruntergeschraubt und auch die visuelle Qualität kommt nicht an die Grafikpracht des Originals heran, sobald man allerdings im Cockpit eines Boliden Platz genommen hat und sich bei 200 km/h und mehr im kompletten Innenraum umsehen kann, draußen die Gegner auf gleicher Höhe neben sich fahren sieht und einfach eine viel bessere Übersicht der Umgebung hat, steigt in einem schlicht die Begeisterung auf.

Für den reduzierten Umfang sind 40 Euro definitiv zu viel, insbesondere wenn man die Originalversion schon besitzt. Ein Update für den VR-Modus zum reduzierten Preis wäre deutlich fanfreundlicher gewesen. Mit dem Driveclub-Season Pass bekommt man die VR-Version zumindest zum vergünstigten Preis. Das Erlebnis, in VR mit einem Ferrari oder anderen hochgezüchteten Karre über die Straßen zu rasen, ist aber einfach unglaublich. Dafür wurde VR gemacht!

Titel: Driveclub VR

Entwickler: Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios

Preis: 40 Euro

1: EVE: Valkyrie

Das eindeutig beste VR-Erlebnis bietet aktuell der Weltraum-Shooter EVE: Valkyrie. Auch hier sitzt man in einem Cockpit, allerdings das eines Raumschiffes. Alleine oder in Multiplayer-Partien sitzt ihr im Cockpit eines Kampfschiffes und werdet vom Basisschiff aus in die Weiten des Weltalls geschossen. Sobald ihr mit eurem Jäger das magnetische Katapult des Basisschiffes verlassen habt, offenbart sich euch ein atemberaubende Blick auf Planeten, riesige Flottenschiffe und viele große Gesteinsbrocken, die es zu umfliegen gilt. Natürlich lässt die Action nicht lange auf sich warten und ihr findet euch in spektakulären Weltraumschlachten wieder und könnt euch dabei komplett im Cockpit umsehen. Nach wenigen Sekunden stellt sich hier unweigerlich der Wow-Effekt ein. Zurecht! Ein solch beeindruckendes Virtual Reality-Erlebnis bietet aktuell sonst kein Titel auf dem Markt.

In den Schlachten sammelt ihr Erfahrung und schaltet für euren Piloten Upgrades frei, verbessert eure Schiffe und kauft bessere Waffensysteme und Schilde. Im Multiplayermodus sind sogar Cross-Platform-Kämpfe gegen Spieler der Oculus Rift-Version auf dem PC möglich. Virtual Reality und EVE: Valkyrie – das gehört zusammen!

Titel: EVE: Valkyrie

Entwickler: CCP Games

Preis: 40 Euro