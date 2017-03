Technik-Beta von GWENT: The Witcher Card Game für PS4 angekündigt

CD Projekt RED, die Schöpfer der Witcher Reihe, hat heute Details zur kommenden technischen Beta von GWENT: The Witcher Card Game auf PlayStation 4 bekanntgegeben. Am kommenden Wochenende dürfen sich PS4-Spieler erstmal an GWENT: The Witcher Card Game versuchen.

Spieler, die GWENT auf ihrer PlayStation 4 erstmals ausprobieren wollen, können damit am Freitag, den 31. März um 19:00 Uhr beginnen. Dieser Betatest endet dann am Montag, den 3. April um 9:00 Uhr.

GWENT: The Witcher Card Game wird von CD Projekt RED für PC, PS4 und Xbox One entwickelt.