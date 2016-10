Steam bekommt vollständige Unterstützung des DualShock 4-Controllers der PS4 für eure PC-Games

Der DualShock 4 der PS4 ist ein toller Controller für PC-Games. Leider fehlt es aber oft an Unterstützung für das Eingabegerät von Sony, insbesondere wenn es um Funktionen wie das Gyroskop oder Touchpad geht. Ein kommendes Update der Steam Controller API wird die Funktionalität des PS4-Controller aber demnächst integrieren.

Diese Neuigkeit kommt von den Steam Dev Days und einem dortigen Vortrag zum Steam-Controller von Valves Jeff Bellinghausen und Lars Doucet von Level Up Labs. Zentraler Bestandteil des Talks war der Steam-Controller, gegen Ende kündigten die beiden jedoch an, weiteres Zubehör über die Steam Controller API (Application Program Interface) zu unterstützen. Den Anfang macht der DualShock 4-Controller der PS4.

Glaubt es oder nicht, wenn ihr den PS4-Controller über die Steam API nutzt, dann funktioniert er genau wie ein Steam-Controller. Man kann genau die gleichen API Calls aufrufen, alles was man bekommt sind Aktionen, keine Eingaben, und die Steam API übernimmt den Rest.

Warum zuerst der PS4-Controller? Nun, er ist ein wirklich toller Controller von hoher Qualität, er hat aber auch ein Gyro und ein Touchpad, es gibt also viele überlappende Features mit dem Steam-Controller. Die bisherige native Unterstützung des PS4-Controller auf dem PC ist ziemlich schwach und in diesem Fall kommuniziert Steam direkt mit dem Gerät, also alles super und zuverlässig.