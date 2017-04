Star Wars: Battlefront II hat laut Entwickler keinen Season Pass, EAs PR reagiert mit unklarem Statement

Star Wars: Battlefront II wurde vor ein paar Tagen offiziell enthüllt und dann weckte die Aussage eines Entwicklers bei EA DICE das Interesse von Gamern weltweit, dass das Spiel keinen Season Pass mit Premium-Inhalten erhalten werde. EAs PR zog diese Aussage nur kurze Zeit später mit einem sehr unklaren Statement aber fast wieder zurück.

Für eine Marke wie Star Wars und einen Multiplayer-Shooter ist ein fehlender Season Pass eine große Sache. Nein, eine riesige Sache. Bernd Dierner, Creative Director für Battlefront II, sagte (berichtet von Mashable) das Folgende: „We don’t have a season pass.“ (Wir haben keinen Season Pass.) Da gibt es nicht viel Interpretationsspielraum und nachdem Titanfall 2 Ende letzten Jahres auf Premium-DLC verzichtete und nur kosmetische Inhalte verkauft wurden, konnte man die Aussage durchaus ernst nehmen.

Aber Titanfall gehört seinem Entwickler, Respawn Entertainment. Star Wars gehört Disney und Electronic Arts hat vermutlich mehrere Truck-Ladungen von Geld bezahlt, um die Rechte für ein Star Wars Videospiel zu erhalten. Und diese enorme Summe wird ausgegeben, noch bevor die erste Zeile Code programmiert wurde. Downloadinhalte und Mikrotransaktionen (neben Special Editions) gehören zu den kleinen Tricks der Hersteller, um euch weiterhin die Illusion eines 60 Euro Preisschildes vorzugaukeln.

Kurz nach dem Bericht, ergänzte Mashable seinen Artikel und sagte, „EA kontaktierte uns, dass wir die Bestätigung eines nicht vorhandenen Season Pass für Battlefront II zurückhalten sollen.“ EA schickte dann ein Statement, das vermutlich durch 37 verschiedene Abteilungen gelaufen ist und eigentlich nur unklare Informationen enthält. Das ist PR.

While we’re not ready to confirm any live service plans just yet, what we can say is this we heard the feedback from our Battlefront community loud and clear. We know they want more depth, more progression, and more content. So we’re focused on delivering that in every dimension of Star Wars Battlefront 2. We’ll have more to share about our plans soon.