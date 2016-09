Singleplayer-Trailer zum legendären Call of Duty 4: Modern Warfare Remaster

Activision hat einen neuen Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare Remastered veröffentlicht. Die komplett überarbeitete Version des legendären Shooters Call of Duty 4 wird ab dem 4. November zusammen mit Call of Duty: Infinite Warfare für PS4, Xbox One und PC.

Zusätzlich erhält jeder, der die Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition oder die Digitale Deluxe Edition für PS4 bereits gekauft hat, die Möglichkeit, die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare Remastered schon ab 5. Oktober, also 30 Tage vor der offiziellen Veröffentlichung, zu spielen.

Weitere Informationen zum Early Access von Call of Duty: Modern Warfare Remastered gibt es hier.

Call of Duty: Infinite Warfare und Call of Duty: Modern Warfare Remastered erscheinen als Bundle am 4. November für PS4, Xbox One und PC.