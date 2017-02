Schatten von Mordor 2 durch US-Händler geleakt

Shadow of Mordor – in Deutschland Schatten von Mordor – war einer der Überraschungshits 2014 und wir hören schon seit einigen Monaten, dass eine Fortsetzung in Entwicklung sei. Einen weiteren Hinweis gibt es jetzt von der US-Handelskette Target, die offenbar die Produktseite für den Nachfolger noch vor dessen Ankündigung online gestellt hat.

Middle-Earth: Shadow of War soll der zweite Teil heißen und in der Produktbeschreibung ist unter anderem die Rede von einem verbesserten Nemesis System, das für eine noch individuelle Erfahrung durch persönliche Feindschaften im Spiel mit einzelnen Gegnern sorgen soll. Außerdem sind Gold Editionen gelistet, die diverse Expansion Packs enthalten.

Und das Beste: Erscheinen soll Shadow of War den Angaben zufolge schon am 22. August 2017 für PlayStation 4 und Xbox One. Was das Datum angeht, bleiben wir skeptisch. Eine PC-Version dürfte wohl auch auf uns warten. Die restlichen Informationen decken sich jedoch mit Gerüchten, die wir schon zur letzten gamescom gehört haben.