Samsung Note7 sorgt jetzt auch in GTA V für Explosionen

Dass Samsung seit einigen Wochen mit explodierenden Akkus in seinem neuen Flaggschiff-Device Galaxy Note7 kämpft, dürfte wohl an kaum jemandem vorbeigegangen sein. Wer den Schaden hat, braucht für den Spot meistens nicht zu sorgen und da lustige Memes offenbar ein Relikt aus 2015 sind, hat jemand eine lustige Modifikation für den Open-World-Titel GTA V entwickelt, mit der das Note7 auch in Los Santos für Explosionen sorgt.

In Grand Theft Auto V (GTA V) kann man als Spieler zu ziemlich alles machen und die PC-Version unterstützt sogenannte Mods (Modifikationen), mit denen man die unterschiedlichsten Dinge verändern kann. So geschehen mit einer neuen Mod, mit der man ins nächste AmmuNation gehen und sich Haftbomben zulegen kann, die wie das Galaxy Note7 aussehen – und natürlich ähnlich explodieren.

Samsung tauscht übrigens alle betroffenen Geräte aus und versorgt seine Kunden mit neuen, sicheren Modellen seines neusten Smartphones, damit es auf unseren Straßen nicht zu solchen Szenen kommt wie in dem Video.