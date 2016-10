Samsung lässt Video zur GTA V Note7-Bomben-Mod entfernen

Eine Mod für GTA V, die Samsung aufgrund der brennenden Note7 auf die Schippe nimmt, scheint in Korea nicht so gut angekommen zu sein, denn das dazugehörige Video auf YouTube hat der koreanische Konzern offenbar wegen eines Markenanspruches offline nehmen lassen.

Das Video ist jedenfalls nicht mehr aufrufbar und sollte tatsächlich Samsung hinter der Aktion stecken, hat man damit wohl mehr Aufmerksamkeit erregt als wenn man die Mod-Parodie einfach hätte Parodie sein lassen. Das Video ging schon vor einigen Wochen durch das Internet und war fast schon ein alter Hut. Bis heute… Verschiedene andere Videos zu der Mod (z.B. das nachfolgende) sind jedoch noch online.

Seit dem Start der Mod am 1. Oktober gab es lediglich 6.700 Downloads. Haftbomben in GTA V werden mit der Mod in Galaxy Note7 Smartphones verwandelt, die explodieren. Die Mod spielt natürlich auf Samsungs Probleme mit dem Note7 an, dessen Akkus überhitzen können. Samsung hatte die Produktion nach einem anfänglichen Austauschprogramm beendet und ruft das Note7 nun komplett zurück.

Wer noch eines der Note7 besitzt, sollte er sofort ausschalten und dort, wo er es gekauft hat, gegen ein anderes Smartphone seiner Wahl, etwa das Galaxy S7, umtauschen. Die Differenz des Kaufpreises wird natürlich verrechnet. Selbst an Flughäfen will der koreanische Konzern seinen Kunden umgehend helfen, denn bei vielen Airlines gibt es seit einigen Tagen ein striktes Note7-Verbot.

Wer auf einem Airport Probleme wegen eines Note7 hat, sollte unter der folgenden Nummer umgehend Kontakt mit Samsung aufnehmen: +49 6196 934 0 262

Wenigstens scheint Samsung kein Aufwand zu gering, seine Kunden zu unterstützen, sollten wegen des Note7 Probleme auftreten.