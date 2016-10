Rockstar Games teasert neues Red Dead-Game an und das Internet explodiert

Rockstar Games hat etwas angeteasert, was eigentlich nur ein neues Spiel der Red Dead-Reihe sein kann. Als Reaktion darauf kochte das Internet hoch und explodierte erwartungsgemäß mit begeisterten Reaktionen der Fans.

Das Level der Aufregung schießt durch das Dach! Oder wie soll man über 50.000 Retweets in knapp 4 Stunden nennen?



Die Fans drehen durch und reagieren teilweise euphorisch auf den nächsten Wild-West-Blockbuster von Rockstar Games.



Ein neues Red Dead-Spiel liegt schon seit Monaten in der Luft, Rockstar Games hat allerdings noch keine offizielle Ankündigung vorgenommen. Zuletzt waren Berichte in Umlauf, dass Ende 2016 etwas geschehen solle. Dann schaut mal in den Kalender…