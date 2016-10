Resident Evil 7 „Kitchen“ VR-Demo erscheint am 13. Oktober

Capcom wird die „Kitchen“ VR-Demo am 13. Oktober kostenlos zur Verfügung stellen. Dann erscheint Sonys PlayStation VR-Headset für PlayStation 4 und ihr könnt mit der Demo in die Virtuelle Realität abtauchen. Das gibt das Unternehmen via Twitter bekannt.

Die Kitchen-Demo zu Resident Evil 7 für PS4 wurde bislang nur auf Veranstaltungen und Messen gezeigt, kann in Kürze dann aber auch von Jedermann zuhause ausprobiert werden. Macht euch auf einen ekeligen Trip gefasst!

Resident Evil 7 erscheint dann im Januar für PS4, Xbox One und PC, der VR-Mode ist jedoch vorerst PS4-exklusiv.