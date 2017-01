Eine von Aliens überrannte Raumstation. Knallharte Waffen und Kräfte. Und ihr in Prey mitten in diesem Chaos. Der neue Science-Fiction-Thriller der Arkane Studios erscheint am 5. Mai für PlayStation 4, Xbox One und PC, wie Publisher Bethesda nun mitteilte.

Zur Feier des Releasetermins gibt es auch einen neuen Gameplay-Trailer, der ein wenig mehr über den zentralen Konflikt in Prey erzählt. Seht euch den Trailer an!