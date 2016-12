The Last of Us 2, WipEout und noch viele weitere Überraschungen könnten uns erwarten, wenn heute um 19 Uhr deutscher Zeit der Startschuss für die PlayStation Experience fällt. In Anaheim zeigt Sony auf seiner Heimmesse und Community Event, was PlayStation-Fans in den kommenden Monaten erwartet und ihr könnt bei der Keynote live dabei sein!

Schaltet um 19 Uhr ein und verpasst keine Ankündigung.