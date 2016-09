Oculus VR-Gründer Palmer Luckey finanziert anscheinend Donald Trumps Meme Machine gegen Hillary Clinton

Palmer Luckey, der als Erfinder der Oculus Rift gilt und Gründer von Oculus VR ist, scheint offenbar auch politisch zu agieren und unterstützt finanziell eine Gruppe, die wiederum US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump unterstützt, indem sie verunglimpfende Memes von Hillary Clinton erstellt.

Gemeint ist die Pro-Trump Organisation „Nimble America“, welche sich selbst als „social welfare 501(c)4 non-profit“ beschreibt – also als NICHT profitorientiert. Laut Nimble America wolle man beweisen, dass „Shitposting“ und Memes ein wichtiges Instrument seien. Wie auf Reddit nachzulesen war, gab die Organisation Palmer Luckey den Namen „NimbleRichMan“. Palmer Luckey selbst erklärt, er unterstütze Nimble America nur finanziell und fand die Idee lustig. Wenn sich seine Investition als schlecht herausstelle, würde er kein weiteres Geld investieren.

Warum aber „investiert“ man in eine nicht profitorientierte Gruppe oder Idee? Eine Vermehrung des Geldes ist nicht zu erwarten, also muss er offensichtlich stark hinter den Zielen der Organisation stehen.

Auf der Webseite der Organisation (mittlerweile gelöscht) wurde Palmer Luckey wie folgt beschrieben:

„NimbleRichMan ist beinahe Milliardär und ein entschiedener Befürworter der Bewegung Common Sense Conservative. Er ist Mitbegründer zusammen mit D. B. Purple und unserem dritten stillen Partner. Milo Yiannopoulos hat NimbleRichMan persönlich für die Non-Profit-Organisation Nimble America, Inc., die er selbst geschaffen hat, für geeignet befunden. NimbleRichMan wird weiterhin Nimble Amerika als Vizepräsident zur Seite stehen.“

This is a message from @PalmerLuckey, the founder of @Oculus. pic.twitter.com/CWlAA8ugMx

— Cody Brown (@CodyBrown) 23. September 2016