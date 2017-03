Seit einigen Tagen machen Meldungen die Runde, dass die Cartridges für die neue Nintendo Switch Konsole richtig beschissen schmecken, wenn man daran leckt oder die kleinen Speicherkarten in den Mund nimmt. Und es stimmt! GamePire kann bestätigen: Nintendo Switch Spiele schmecken beschissen und das ist Absicht!

Bislang haben wir bei unseren Reviews darauf verzichtet, an Discs, Cartridges, Headsets und was auch immer wir unter die Lupe genommen haben, anzulecken, weil… WARUM sollten wir? Das Internet konnte aber nicht widerstehen.

Wir haben The Legend of Zelda: Breath of the Wild hergenommen. Ja, um daran zu lecken. Das Nintendo Switch Spiel schmeckt nach einer schlimmen Chemikalie, wirklich ekelhaft. Einige vergleichen den Geschmack mit einem Insektizid (wie auch immer Insektizide schmecken). Das Ganze ist schwer zu beschreiben, aber der Geschmack ist wirklich abartig, bitter und man wird ihn nur schwer wieder los.

Dieser ekelhafte Geschmack ist aber kein Fehler von Nintendo bei der Auswahl der Produktionmaterialien, noch ist das Lecken an Nintendo Switch Spielen giftig. Der fiese Geschmack ist einfach eine clevere Idee, um kleine Kinder davon abzuhalten, die kleinen Cartridges in den Mund zu nehmen. Kinder stecken sich Kleinteile nämlich gerne in den Mund, werden sich das bei den Switch Spielen aber zweimal überlegen.

Das bestätigt auch Nintendo in einem Statement:

Um versehentliches Verschlucken zu vermeiden, halten Sie die Spielkarte von kleinen Kindern fern. Ein bitteres Mittel (Denatoniumbenzoat) wurde auf die Spielkarte aufgetragen. Dieses Bittermittel ist ungiftig.

Ab heute könnt auch ihr an Nintendo Switch Spielen lecken. Die Konsole ist ab sofort in Deutschland im Handel.