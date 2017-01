Nintendo Switch: Monatliches Gratis-Spiel des Online-Service hat einen riesigen Nachteil

Nintendo hat heute viele konkrete Informationen zu seiner neuen Konsole Nintendo Switch bekannt gegeben. Dazu zählt auch ein kostenpflichtiger Online-Service, der jetzt schon viele Fans auf die Palme bringt.

Abonnenten von Nintendo kostenpflichtigen Online-Service erhalten jeden Monat einen NES- oder Super NES Spieleklassiker gratis. Das kennt man auch von Xbox Live Games with Gold und PlayStation Plus: Man hat dort einen Monat Zeit, die jeweiligen Spiele downzuloaden und hat diese in seiner Bibliothek, solange man den Online-Service weiter abonniert. Nicht so bei Nintendo!

Nintendo hat offiziell bestätigt, dass die jeweiligen Gratis-Klassiker wirklich nur den laufenden Monat kostenlos zur Verfügung stehen, danach muss man das Spiel kaufen, um weiter Zugriff zu haben.

Das bringt schon jetzt viele Nintendo-Fans zur Weißglut, fairerweise muss man aber sagen, dass wir noch nicht wissen, wie teuer Nintendos Online-Service wird. Vielleicht wird dieser unverschämt günstig?