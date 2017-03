Nintendo Switch ist der erfolgreichste Start einer Nintendo Konsole und überflügelt sogar die Wii, sagt Nintendo

Nintendo Switch hat sich am Launch-Wochenende sowohl europaweit als auch in Deutschland besser verkauft hat als jede andere Nintendo-Konsole zu ihrem Marktstart. Laut Nintendo schlägt die neue Konsole damit selbst die anfänglichen Verkaufszahlen der Wii.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wurde nicht nur mit einigen der höchsten Wertungen in der Videospielgeschichte ausgezeichnet und hält aktuell eine Metacritic-Wertung von 98% nach 71 Reviews – vielmehr konnte es das beste Launch-Wochenende in der 30-jährigen Geschichte der Zelda-Serie verzeichnen. Darüber hinaus ist es der erfolgreichste Nintendo-Konsolen Launch-Titel in Europa. Selbst Wii Sports, das bisher diesen Titel trug und anfangs jeder Wii beilag, setzte am ersten Wochenende nicht so viele Exemplare ab.

Kein Wunder, dass Breath of the Wild beinahe überall ausverkauft ist.