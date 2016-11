Neuer Cinematic Trailer zu The Last Guardian

Sony und sein Entwicklungsstudio Team Ico haben einen neuen Cinematic Trailer zu The Last Guardian veröffentlicht, bevor das Spiel nächsten Monat dann endlich exklusiv für PS4 in den Handel kommt.

Creative Director Fumito Ueda sagte außerdem kurz vor Release von The Last Guardian, dass Virtua Fighter großen Einfluss auf das Spiel hatte und dass er hoffe, dass die Spieler gegen Ende „die Existenz von Trico spüren“.

The Last Guardian ist ab dem 7. Dezember im Handel erhältlich.