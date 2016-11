Microsoft gibt bekannt, dass demnächst eine neue App für die Xbox One verfügbar sein wird, mit der ihr das VR-Headset Oculus Rift als Bildschirm nutzen und Xbox One-Spiele auf die Rift streamen könnt.

Die Anwendung trägt den Namen „Xbox One Streaming to Oculus Rift“ und wird kostenlos am 12. Dezember im Oculus Store veröffentlicht.