Mit PlayStation-Controller: Syrische Rebellen steuern Waffenstellung wie in einem Videospiel

Krieg ist wirklich schlimm, doch in diesem Handy-Video wirkt das Töten wie ein harmloses Videospiel. Im Syrien-Krieg steuern die Rebellen ihre Waffenstellungen nämlich teilweise mit einem alten PlayStation 2-Controller.

Der Controller ist mit einem Maschinengewehr auf dem Dach des Hauses verbunden, mit Hilfe des PlayStation-Controllers kann die Waffe präzise ausgerichtet werden. Eine Kamera dient zum Zielen auf die Soldaten. Die Rebellen sitzen relativ sicher vor einem Bildschirm im Untergeschoss.

„Wir sind fertig. Lasst uns mit der PlayStation spielen“, sagt einer der Kämpfer.

Die Aufnahme stammt vom Twitter-Account von „Syria Today“, die Übersetzungen von der Nichtregierungsorganisation MEMRI TV.

#Syria | Militants use Sony PlayStation 2 controller attached to machine gun to shoot #SAA soldiers pic.twitter.com/Q6jFPqPWAk

— Syria Today (@todayinsyria) 15. September 2016