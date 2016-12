Mit dieser Entscheidung ruiniert Nintendo sein neustes Mario-Game

In wenigen Tagen ist Nintendos neustes Mario-Game, Super Mario Run, zunächst exklusiv für iOS-Geräte wie iPods oder iPhones verfügbar, doch Nintendo hat es schon jetzt geschafft, das Spiel zu ruinieren.

Super Mario Run wird zum Spielen nämlich eine Internetverbindung voraussetzen. Das ist für Mobile Games natürlich die dümmste, anzunehmende Voraussetzung. Was Spiele auf unserem Smartphone zu interessant macht, ist die Fähigkeit auf einem Gerät zu spielen, dass wir ohnehin bei uns tragen, wenn uns gerade langweilig ist.

Wann ist man in solchen Situationen? Wenn man zum Beispiel in der U-Bahn sitzt und zur Universität oder zur Arbeit fährt. Wer des Öfteren die U-Bahn nutzt, weiß dass man dabei nicht immer den besten Empfang hat, manchmal sogar überhaupt keine Verbindung aufbauen kann. Was ist Gamern vom Land? In ländlichen Regionen gibt es regelmäßig Funklöcher bzw. man hat zumindest keine zuverlässige Internetverbindung mit seinem Smartphone.

In solchen Situationen, die prädestiniert dafür wären, eine Runde Super Mario Run zu spielen, fallen damit für nicht unbedingt wenige Spieler weg. Diese Entscheidung von Nintendo enttäuscht nicht nur viele Leute und hält einige vielleicht vom Kauf ab, sie ruiniert das Spiel auch für die restliche Spielergemeinde, weil sie in vielen Situationen sicherlich den Spielfluss unterbrechen wird und damit unnötige Frustmomente erzeugt.

Nintendo, wir haben da einen Tipp: Entfernt den Internet-Zwang bei Super Mario Run!

Super Mario Run ist ab dem 15. Dezember verfügbar.