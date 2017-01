Mass Effect: Andromeda kommt am 23. März

Mass Effect-Fans dürfen früher als Gedacht in die Weiten der Galaxis reisen: Wie BioWare nun bestätigte, wird Mass Effect: Andromeda 21. März 2017 in Nordamerika und am 23. März in Europa für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht.

Diese überraschende Neuigkeit gab Aaryn Flynn, General Manager von BioWare, auf der offiziellen Webseite bekannt. Auch auf der Consumer Electronics Show (CES) 2017 in Las Vegas gab es einen neuen Trailer, in dem das Datum enthüllt wird.