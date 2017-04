Kostenlose Demo von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske ab sofort verfügbar

Eine kostenlose Demo von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske steht ab sofort zum Download bereit für sämtliche Plattformen bereit. Die ersten drei Missionen der Story könnt ihr darin wahlweise als Kaiserin Emily Kaldwin oder als Kaiserlicher Schutzherr Corvo Attano bestreiten.

Die Demo kann von der Shopseite von Dishonored 2 im PlayStation Store, Xbox Store oder auf Steam heruntergeladen werden. Wer sich nach dem Herunterladen der Demo für den Kauf der Vollversion von Dishonored 2 entscheidet, erhalten darauf für kurze Zeit einen Rabatt von 50 % im PlayStation Store, Xbox Marketplace oder auf Steam.

Außerdem können Spieler, die im Laufe oder nach der kostenlosen Demo auf die Vollversion erweitern, ihren Demo-Spielstand einfach übernehmen und dort weiterspielen, wo sie aufgehört haben.

In Dishonored 2 schlüpft ihr erneut in die Rolle eines übernatürlichen Assassinen. Als die wahnsinnige Hexe Delilah sich den Thron unter den Nagel reißt, hängt das Schicksal des Kaiserreichs in der Schwebe. Als Emily Kaldwin oder Corvo Attano reist ihr von den legendären Straßen Dunwalls nach Karnaca, eine einst glanzvolle Küstenstadt, wo der Schlüssel zu Emilys Rückkehr auf den Thron verborgen ist.