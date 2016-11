Hideo Kojima bekommt seinen Preis bei den The Game Awards – und dieses Mal kann Konami ihn nicht daran hindern

Vor fast genau einem Jahr sollte Branchen-Star Hideo Kojima den Preis für sein Lebenswerk (lifetime achievement) bei den The Game Awards erhalten, doch Kojima und sein damaliger Arbeitgeber Konami hatten fast das Ganze Jahr über eine fiese Schlammschlacht ausgetragen und Konami untersagte seinem Mitarbeiter die Annahme des Preises (Metal Gear Solid V Synchronsprecher Kiefer Sutherland betrat an Kojimas Stelle die Bühne).

Jetzt aber ist Kojima frei und nicht mehr länger bei Konami beschäftigt und wird vom Branchen-Veteran und Journalisten Geoff Keighley, der die Awards ausrichtet, seinen Preis erhalten. The Game Awards finden am 1. Dezember in Los Angeles statt und werden auf YouTube übertragen.

Hideo Kojima, der Vater der Metal Gear-Reihe, kann damit endlich aus dem Schatten der Konami-Affäre treten, denn ansonsten hatte das Mastermind ein sehr erfolgreiches Jahr. Sein letzter Titel, Metal Gear Solid V, sahnte weltweit Traumwertungen ab und nachdem Kojimas Beschäftigung bei Konami endete, gründete er mit Unterstützung von Sony sein eigenes, unabhängiges Studio Kojima Productions.

Kojima kann nun endlich seinen verdienten Award entgegen nehmen und nutzt eventuell die Chance, mehr von einem aktuellen Projekt Death Stranding zu zeigen, welches sein Studio zusammen mit Norman Reedus für die PS4 entwickelt.