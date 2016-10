Kommando zurück: Mods für Fallout 4 und Skyrim auf PS4 kommen nun doch

Nachdem Bethesda sehr plakativ die Schuld darüber, dass es im Gegensatz zur Xbox One keine Mod-Unterstützung für The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition und Fallout 4 auf der PS4 geben werde, Sony in die Schuhe geschoben hatte, gibt es nun eine Wendung in der Angelegenheit. Wie Bethesda bestätigt, wird es für beide Titel doch Modifikationen auf der PS4 geben.

Zusammen mit Sony habe man eine Lösung gefunden, die Mod-Unterstützung anbieten zu können. Mit Hilfe von Mods (Modifikationen) könnt ihr eigene Inhalte kreieren und bestehende Inhalte modifizieren. Dafür gibt es von Bethesda das Creation Kit, mit dem solche Modifikationen entwickelt werden können.

Mods werden zuerst für Skyrim angeboten, sobald es am 28. Oktober auf den Markt kommt. Für Fallout 4 sollen Mods kurz danach folgen. Vault-Boy freut es!