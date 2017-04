Kingdom Come: Deliverance – Warhorse Studios geben Cut-Scene Ensemble bekannt

Die Warhorse Studios haben heute ein Update zur Entwicklung des Fantasy-RPGs Kingdom Come: Deliverance geliefert. Ein neues Video gibt Einblicke in die Cut Scene-Produktion, denn mit Hilfe eines eigenen Inhouse-Motion Capture Studios produzieren die Warhorse Studios mehr als 240 Minuten intensiver Performance Capturing Szenen für Kingdom Come: Deliverance. Neben bekannten Schauspielern wie Brian Blessed und Tom McKay waren zusätzlich 50 weitere Schauspieler aus der Republik Tschechien, Großbritannien und den USA an der Produktion beteiligt.

Die Warhorse Studios legen bei der Produktion von Kingdom Come: Deliverance in allen Belangen sehr hohen Wert auf Realismus und historische Akkuratesse. Um die Geschichte zu unterstützen, wurden viele der nicht-spielbaren Charaktere (NPC) mit tatsächlich existierenden, historischen Charakteren besetzt. Mit Brian Blessed, bereits zu Lebzeiten eine Legende unter britischen Schauspielern, besetzten Warhorse Studios die Rolle des Konrad Kyeser, einem bekannten deutschen Kriegstechniker des Spätmittelalters, der den Spieler auf seiner Reise begleitet und diesen unterstützt.

Im Rahmen eines zweimonatigen Aufenthalts bei den Warhorse Studios hauchte Tom McKay Henry der spielbaren Hauptfigur und des Helden von Kingdom Come: Deliverance Leben ein. In Kingdom Come: Deliveance sinnt Henry nach Rache für die brutale Ermordung seiner Familie und kämpft für die Wiedererlangung des Schwertes, das sein Vater, gespielt von Matthew Wolf, noch vor seinem blutigen Ableben geschmiedet hat. Mit der Unterstützung des jungen Adeligen Hans Capon, gespielt von Luke Dale, wird Henry in einen Krieg gegen invasive Mächte gezogen.

Das komplette Ensemble von Kingdom Come: Deliverance findet ihr unter http://www.imdb.com/title/tt3414510/?ref_=nv_sr_1.

Kingdom Come: Deliverance ist Open-World-Fantasy-Rollenspiel und spielt sich im Jahr 1403 in Böhmen als Teil des mittelalterlichen, Heiligen Römischen Reichs ab und ist gespickt mit historisch-authentischen Charakteren, Orten und Schlachten. Einen Releasetermin für PC, PS4 und Xbox One gibt es noch nicht. Wir freuen uns drauf!