Insomniac Games interessiert an Sunset Overdrive 2

Sunset Overdrive war einer der wenigen Exklusivtitel für die Xbox One als diese nahezu gleichzeitig mit der PlayStation 4 in den Handel kam. Auf beiden Plattformen gab es wenig Titel, die hervorstachen, doch Insomniac Games erschuf einen ziemlich durchgeknalltes Game und hat Interesse an einem Nachfolger.

Wenn sich die Möglichkeit ergeben würde, dann würde Insomniac Games gerne noch weitere Sunset Overdrive-Spiele entwickeln. Allerdings hält Microsoft die Rechte an der Sunset Overdrive-Marke und müsste daher neue Projekte bei Insomniac Games beauftragen.

Bislang scheint Sunset Overdrive 2 also noch nicht in Entwicklung zu befinden, aber wir hoffen, dass Microsoft die Aussagen von Insomniac Games gehört hat und die Jungs bald