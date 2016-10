Hölle friert zu und The Last Guardian erreicht Goldstatus

Erwarte das Unerwartete, sagt man. Die Hölle ist nicht zugefroren, aber dass The Last Guardian nach seiner Entwicklungsodyssee jemals den Goldstatus erreichen würde, war ähnlich wahrscheinlich wie Schüttelfrost beim Teufel.

Es ist tatsächlich passiert! Sonys Studioboss Shuhei Yoshida hat am Wochenende via Twitter bestätigt, dass The Last Guardian für PS4 fertig gestellt ist und den Goldstatus erreicht hat. Damit steht dem oftmals verschobenen Releasetermin am 7. Dezember nichts mehr im Wege – sollte bei der Produktion der Discs nun nichts mehr schieflaufen.

I've waited a very long time to say this… The Last Guardian has gone gold! I'm so excited for you all to finally experience it ˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖

— Shuhei Yoshida (@yosp) 22. Oktober 2016