Habt ihr die Lon Lon Farm aus Ocarina of Time schon in The Legend of Zelda: Breath of the Wild gefunden?

Dass Nintendo einige drastische Änderungen an der Formel von The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat, haben wir euch bereits in unserem Artikel gezeigt. An die alten Zeiten erinnern sinnbildlich die Ruinen der Lon Lon Farm aus dem fast 20 Jahre alten Ocarina of Time, die es tatsächlich im Spiel gibt. Ihr müsst sie nur finden und erkennen!

In The Legend of Zelda: Ocarina of Time erhielt Link auf der Lon Lon Farm einst sein Pferd Epona. Dass es sich eindeutig um diese Farm handelt, zeigt ein Video, welches auf die Erkennungsmerkmale der Ruinen eingeht.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist seit dem 3. März für Nintendo Switch und Wii U erhältlich.