GTA-Publisher registriert Red Dead Online Domain

Rockstar Games hat am Wochenende seine Unternehmensfarben auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken auf das markante Rot der Western-Reihe Red Dead geändert und ein Artwork veröffentlicht, was eine bevorstehende Red Dead-Ankündigung schon fast bestätigt. Es fehlt eigentlich nur noch die offizielle Ankündigung, die Fans sind jedenfalls schon ganz aus dem Häuschen. Der Name des neues Spiels könnte Red Dead Online lauten, wie jetzt aufgetauchte Informationen vermuten lassen.

Das Mutterunternehmen von Rockstar Games und GTA-Publisher Take-Two Interactive hat sich die Online-Domain Red Dead.Online gesichert. Auch auf dem veröffentlichten Artwork sieht man mehrere Silhouetten von Personen. Es käme nicht überraschend, wenn das nächste Red Dead-Game eine persistente Online-Welt bieten würde oder zumindest einen ähnlich umfangreichen Online-Modus wie bei Grand Theft Auto V. Der Online-Modus von GTA V, genannt GTA Online, hat sich in den letzten drei Jahren als so erfolgreich erwiesen, dass Rockstar Games die Ressourcen des nahezu gesamten GTA-Teams hinter den Online-Modus geschoben hat. Vermutlich deshalb gab es auch nie die versprochenen DLC für den Singleplayermodus von GTA V.

Eine Ankündigung eines neuen Western-Titels aus dem Hause Rockstar Games scheint uns in Kürze zu erwarten. Die letzten Gerüchte, die wir dazu gehört haben, deuten auf eine Cover-Story der nächsten Ausgabe des amerikanischen Game Informer-Magazins hin.