GTA IV jetzt auf Xbox One spielbar

Die kriminellen Abenteuer von Niko Bellic, Johnny Klebitz und Luis Lopez in GTA IV (Grand Theft Auto IV) und Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City für Xbox 360 sind dank Microsofts Abwärtskompatibilität jetzt alle auf Xbox One spielbar.

Alle Versionen des Spiels einschließlich Grand Theft Auto IV: The Complete Edition sind auf Xbox One spielbar. Die Besitzer der digitalen Version haben auf Xbox One sofortigen Zugriff auf das Spiel und können Grand Theft Auto IV im Abschnitt „Bereit zum Installieren“ herunterladen und nach Belieben spielen. Besitzer der physischen Version legen einfach die Xbox 360-Disk in die Xbox One ein und laden das Spiel herunter. Eure ursprünglichen Spielstände werden ebenfalls übertragen, falls ihr sie auf Xbox 360 in der Cloud gespeichert habt.

Aktuell sind noch Probleme mit der Framerate bekannt, an denen Rockstar Games jedoch schon arbeitet.

Dann mal ab nach Liberty City!